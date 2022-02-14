Про це представники Суспільного повідомили під час пресконференції, яка відбулася 14 лютого. Вони запевняють, що з боку Суспільного та аудиторської компанії голосування відбулося чесно та прозоро.

До теми У Суспільному пояснили, чому не показали листок з балами гурту Kalush Orchestra

Чому у фіналі Нацвідбору не зараховувались голоси

Представники Суспільного мовника та компанії, яка займалася виробництвом телеверсії Нацвідбору, пояснили, що вони не можуть відповідати за те, що деякі голоси не зарахувалися. З цим питанням потрібно звертатися до мобільних операторів. Також зазначили, що така проблема була лише з смс-повідомленнями за гурт Kalush Orchestra. Від інших фіналістів питання щодо зарахування голосів не надходили.

Гурт Kalush Orchestra все одно переміг за результатами глядацького голосування. Не розумію, чому від них лунають претензії,

– прокоментував продюсер Friends Production Олексій Гончаренко.

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Нагадаємо, після оголошення результатів фіналу Національного відбору на Євробачення гурт Kalush Orchestra запідозрив Суспільне у фальсифікації голосів. Все через те, що ведучий у прямому ефірі декілька разів переплутав бали, а на екрані не висвітлювалася таблиця з результатами. Тоді музиканти попросили представників Суспільного показати листок, з якого на сцені оголошували бали. Та перед ними нібито закрили двері. У Суспільному пояснили, що згідно з правилами конкурсу вони не зобов'язані кожному охочому показувати бали, а всі результати оголосили у прямому ефірі та оприлюднили на сайті.