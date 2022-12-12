Конкурсну пісню з Нацвідбору Євробачення-2023 Лілу45 записала в колаборації з інкогніто-проєктом МюсліUA. Це танцювальна композиція Be Brave Like Ukraine, в якій переплелися англійська та українська мови. Цікаво, що у фаворитки іноземців Jerry Heil схожий задум.

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Лілу45 випустила пісню Be Brave Like Ukraine

Ми з командою МюсліUA зробили роботу, від якої відчуваємо емоційне збудження. Кожен рядок в пісні – це продумана гра слів та меседжів. Я впевнена, що наша пісня "зайде" аудиторії,

– коментує Лілу45.

Тоді як МюсліUA пояснюють цю несподівану колаборацію тим, що хотіли почати співпрацю з вокалістами, співаками, які бачать Україну в яскравих та прогресивних фарбах. На їхню думку, Лілу45 саме така.

У пісні Be Brave Like Ukraine є такі рядки: "В часи буремні ми з тобою живемо, але не плач, усе пройде, усе поборемо. Свобода волі, свобода вибору. Залиш позаду страх, щастя попереду. Відкинь усі образи, винеси сміття, на тебе зачекалося нове життя. Сміливі завжди мають щастя і любов, тому прошу, будь ласка, прокинься вже, агов". Співачка навіть обіцяє випустити кліп на сміливий трек.

Лілу45 – Be Brave Like Ukraine: слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, що лише місяць тому Лілу45 змінила свій російськомовний псевдонім. Раніше вона випускала пісні як Лилу45. "Часи йдуть, люди змінюються. І я тому не виняток. Відтепер Лілу45", – оголосила артистка в листопаді.

Вона також коментувала Нацвідбір Євробачення-2023, в який її не взяли. Співачка нібито "не відчувала якихось негативних емоцій з цього приводу, злості, ревнощів", бо вісім років тому і мріяти не могла про міжнародний пісенний конкурс. Схоже, для Лілу45 лонглист з 36 учасників – це вже неабиякий успіх.