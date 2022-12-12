Конкурсную песню из Нацотбора Евровидения-2023 Лілу45 записала в коллаборации с инкогнито-проектом МюслиUA. Это танцевальная композиция Be Brave Like Ukraine, в которой переплелись английский и украинский языки. Интересно, что у фаворитки иностранцев Jerry Heil схожий замысел.

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Лілу45 выпустила песню Be Brave Like Ukraine

Мы с командой МюслиUA проделали работу, от которой испытываем эмоциональное возбуждение. Каждая строчка в песне – это продуманная игра слов и месседжей. Я уверена, что наша песня "зайдет" аудитории,

– комментирует Лілу45.

В то время как МюслиUA объясняют эту неожиданную коллаборацию тем, что хотели начать сотрудничество с вокалистами, певцами, которые видят Украину в ярких и прогрессивных красках. По их мнению, Лілу45 именно такова.

В песне Be Brave Like Ukraine есть такие строки: "В часи буремні ми з тобою живемо, але не плач, усе пройде, усе поборемо. Свобода волі, свобода вибору. Залиш позаду страх, щастя попереду. Відкинь усі образи, винеси сміття, на тебе зачекалося нове життя. Сміливі завжди мають щастя і любов, тому прошу, будь ласка, прокинься вже, агов". Певица даже обещает выпустить клип на смелый трек.

Лилу45 – Be Brave Like Ukraine: слушайте песню онлайн

Напомним, что всего месяц назад Лилу45 изменила свой русскоязычный псевдоним. Раньше она выпускала песни как Лилу45. "Времена идут, люди меняются. И я этому не исключение. Теперь Лылу45", – объявила артистка в ноябре.

Она также комментировала Нацотбор Евровидения-2023, в который ее не взяли. Певица якобы "не испытывала каких-то негативных эмоций, злобы, ревности", потому что восемь лет назад и мечтать не могла о международном песенном конкурсе. Похоже, для Лилу45 лонглист из 36 участников – это уже большой успех.