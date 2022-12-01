Хіти фіналістів Нацвідбору цього року дуже різні. Кожен знайде для тебе пісню в тому стилі, який подобається. Фінал ще не відбувся, а композиція Jerry Heil вже збирає компліменти з різних країн світу.

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When God Shut The Door: що відомо про пісню

Артистка розповіла, що цей трек написала у перший місяць повномасштабної війни, коли шоу від ударів Росії по українських містах був ще дуже сильним.

Єдине, що тримало на плаву – це надія на Божий задум: "Коли Бог закриває одні двері, він відкриває інші". Зараз вже 9-й місяць війни. І надія справджується, бо українці гідно стоять за свободу. Я знаю, що ми пронесемо через віки пам'ять. Покладені життя наших героїв – не даремні. Вони віддали себе за вільне майбутнє нових поколінь!

– прокоментувала виконавиця.

Перший куплет англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях.

Другий куплет – це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці. Напруга зростає і приводить до кульмінації на словах "Повставали рідні: багаті і бідні!" – як символ єдності українського народу, незалежно від локації чи соціального статусу. Українці – це один рід і єдина родина.

"Злим будуть злидні, а ми – волі гідні. Не вірю: а знаю – нам Бог помагає!". Тут Jerry Heil опирається на інтерпретацію цитати з Біблії – "Хто з мечем прийде…" і додає, що перемога українців – це не просто віра. Це впевненість і очікування перемоги. Це база, як наша воля. Це щодня доводить наше військо і кожен достойний українець.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн

У коментарях під відео активно висловлюють свої думки щодо цієї пісні. Від початку повномасштабного вторгнення Jerry Heil часто виступає на благодійних заходах за кордоном, а тепер навчається в США, має велику іноземну аудиторію прихильників. Вони засипають артистку компліментами і бажають перемогти.

"Вау! Це так емоційно! Поєднання сучасного і традиційного – це чудово! Успіху, Джері! Багато любові з Сербії".

"Цей біт-дроп… Це було б чудово в Ліверпулі!"

"Так! Це наша пісня! Вона має перемогти!"

"Вау-вау, Україно! Я знову втратив дар мови! Це любов!"

"Україна – переможець Євробачення! І не через війну!"

Важливо! 1 грудня всі фіналісти Нацвідбору презентували свої пісні, з якими 17 грудня боротимуться за право представляти Україну на конкурсі в Ліверпулі. Прослухати треки можна тут.