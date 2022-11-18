Перспективна співачка з Києва, яку знали за треком "Восемь", тепер Лілу45. Людмила Білоусова заговорила про зміни й переклала своє сценічне ім'я на українську мову.
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Лилу45 українізувала сценічне ім'я
Часи йдуть, люди змінюються. І я тому не виняток. Відтепер Лілу45. Слухайте на всіх доступних музичних платформах,
– оголосила співачка.
Шанувальники артистки схвалили це й пожартували, що денацифікація "йде за планом", як і всі цілі Росії в Україні:
- "Денацифікація проходить успішно. Вітаю";
- "Ура, українізація триває";
- "З такими митцями нашій музиці лише процвітати";
- "Ура. Просто безмежна любов";
- "Прекрасна новина";
- "Уііі, нарешті".
Що Лілу45 каже про Нацвідбір Євробачення-2023, де "пролетіла"
В інстаграм-сторіс Лілу45 прокоментувала те, що у фінал Нацвідбору Євробачення-2023 її не взяли. Дівчина не засмутилася, адже у 16 років, коли взяла в руки гітару, не думала, що у 22 буде претенденткою представляти Україну перед Європою.
"Дорогі люди, я не пройшла на Євробачення. Я не відчуваю якихось негативних емоцій з цього приводу. Я не відчуваю злості, не відчуваю ревнощів. Ну не пройшла і не пройшла. Я спокійно до цього ставлюсь і не сприймаю це на свій особистий рахунок", – заявила Лілу45.