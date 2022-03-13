Лідер колективу Олег Псюк розповів, що "Килим" пішов у київську тероборону та стоїть на варті міста. Сам Олег в цей час зайнявся волонтерством, створивши власну організацію. Він допомагає тимчасовим переселенцям з переїздом, знайти житло та ліки.

До слова "НАТО, закрийте небо над Україною": блогери-мільйонники просять допомоги в інстаграмі

Євробачення для нас дуже важливе, але життя наших рідних і знайомих – ще важливіше. Тому наразі ми робимо все можливе, щоб допомогти нашій країні… Загалом всі мої знайомі і люди, яких я знаю, тільки те й роблять, що один одному і ми всі як згуртований механізм просто зараз боремось,

– сказав Олег Псюк.

Хлопець зізнався, що ніколи б не міг уявити, що воєнні фільми з минулого можуть стати реальністю у 2022 році. Він просить усіх своїх прихильників розповідати про війну Росії з Україною у світі, а також просити НАТО закрити небо.

"Нам потрібно, щоб нам допомогли закрити небо, close the sky. Якщо мене чує людина, яка може на це повпливати, зробіть це. Давайте зробимо так, щоб у 2022 році було мирно у світі", – додав виконавець.

Нагадаємо, що на Євробачення-2022 повинна була їхати Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", але її дискваліфікували через поїздки у Росію та Крим. Хлопцям з Kalush Orchestra, пісня яких "Стефанія" вже стала символом боротьби народу з Росією, пророкують на конкурсі 1 місце.