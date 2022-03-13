Лидер коллектива Олег Псюк рассказал, что "Килим" ушел в киевскую терроборону и стоит на страже города. Сам Олег в это время занялся волонтерством, создав свою организацию. Он помогает временным переселенцам с переездом, найти жилье и лекарства.

К слову "НАТО, закройте небо над Украиной": блоггеры-миллионники просят помощи в инстаграмме

Евровидение для нас очень важно, но жизнь наших родных и знакомых – еще важнее. Поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы помочь нашей стране… В общем, все мои знакомые и люди, которых я знаю, только то и делают, что друг другу и мы все как сплоченный механизм прямо сейчас боремся,

– сказал Олег Псюк.

Парень признался, что никогда бы не мог вообразить, что военные фильмы из прошлого могут стать реальностью в 2022 году. Он просит всех своих поклонников рассказывать о войне России с Украиной в мире, а также просить НАТО закрыть небо.

"Нам нужно, чтобы нам помогли закрыть небо, close the sky. Если меня слышит человек, который может на это повлиять, сделайте это. Давайте сделаем так, чтобы в 2022 году было мирно в мире", – добавил исполнитель.