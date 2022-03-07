Український гурт Kalush Orchestra став представником на Євробачення-2022. Їхня пісня Stefania не тільки фаворит серед глядацького голосування на Нацвідборі, а й гімн незламності українців під час російської військової агресії.

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Соліст Kalush Orchestra про пісню Stefania

Лідер гурту пояснив, що його трек для Євробачення не мав протестного чи бойового духу, адже був присвячений мамі. Однак йому зрозуміло, чому пісня поліпшує настрій у важкий час.

Stefania, в принципі, – це пісня, яка написана для мами, яка потім потрапила на Євробачення, а тепер я можу її вважати протестною піснею. Хоча там про це немає ні слова, але вона от стала як раз тою піснею, в якій дуже багато українського етнокоду. І яка його максимально зараз піднімає, бойовий дух нашої країни…

– поділився музикант.

"Взагалі наша пісня стала, як то кажуть, другим гімном війни зараз. І я думаю, що не хотілось, звичайно, щоб це було при таких умовах. Але є те, що є", – додав Олег Псюк.

Нагадаємо, під пісню Stefania Kalush Orchestra українці активно знімають ролики, у яких заправляють патронажі чи заклеюють вікна. Так трек став " гімном визвольних дій".

Kalush Orchestra – Stefania: слухайте онлайн

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