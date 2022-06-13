Лідер "Другої Ріки" розповів, чи перемогла б Alina Pash на Євробаченні-2022

Згідно з результатами Нацвідбору на Євробачення-2022 перемогла Alina Pash, однак через скандал дощо поїздки до Криму її дискваліфікували. На думку Валерія Харчишина, цього року будь-хто від України переміг би на конкурсі в Турині.

Своїми думками щодо представника України на Євробаченні-2022 лідер "Другої Ріки" поділився в інтерв'ю 24 каналу.

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Валерій Харчишин про Україну на Євробаченні-2022

Якби цього року Україну представляв Михайло Михайлович Поплавський, ми б перемогли. Якби Олег Анатолійович Винник – ми б теж перемогли. Якби Павло Зібров, Степан Гіга – ми б теж перемогли. Це, звісно, жарт, але ми б все одно завдяки отій європейській емпатії були б в п'ятірці найкращих, це сто відсотків,

– сказав музикант.

Валерій є генеральним директором громадської організації Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав. Ще до конкурсу у Турині він написав колегам: "Що в нас там з Kalush Orchestra? Вони переможуть у Євробаченні, але чи їхні права на пісні передані до нас на управління?". Артист був впевнений в тому, що колектив переможе. Щодо номерау, то Валерію не вистачило шоу, учасники Kalush Orchestra загубилися на сцені, були дуже дрібними. Однак, він підкреслив, що до переможців не може бути претензій.

Зрештою, вони перемогли. Молодці. Дякую. Шана їм за те, що зробили,

– підсумував лідер "Другої Ріки".

Інтерв'ю з Валерієм Харчишиним у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Alina Pash та її поїздка в Крим: що відомо про скандал