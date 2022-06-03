Alina Pash після скандалу на Нацвідборі на Євробачення-2022 активно доводила, що їздила в Крим зі сторони України та не порушувала законодавство. Однак через декілька місяців сама зізналася, що збрехала.
Читайте також Alina Pash поскаржилась на "розмазану пам'ять", коли згадує, як їхала в Крим
Alina Pash збрехала щодо поїздки в Крим
У 2015 році в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що їздила в тимчасово окупований Крим. Однак під час участі в Нацвідборі на Євробачення-2022 версії щодо поїздки Аліни постійно змінювалися. Одного разу вона заявила, що взагалі не їздила туди.
Тепер Аліна розповіла правду. У 2015 році вона працювала на бек-вокалі в Ірини Білик. Згідно з контрактом не могла відмовитися від однієї з робіт. Того року Білик їздила в Крим на весілля до своєї подруги, де виступала. Половина команди їхали на півострів автобусом з України, а інші летіли з Росії. У той період в команди було дуже багато перельотів і поїздок, тому артистка не дуже пам'ятає, як добиралася в Крим.
У паспорті у мене ніяких відміток немає. Так, ймовірно, це був переліт з Росії, бо десь тоді ж я опублікувала допис у фейсбуці із наріканням на послуги "Аерофлоту". Я не знала, що це порушення Закону України про перетин адмінкордону, що так можу легалізувати окупацію Криму. Мені дуже прикро, що я не орієнтувалась у цій темі та й взагалі, що була на цьому виступі,
– зізналася Паш.
Команда Аліни під час Нацвідбору наполягала, щоб вона максимально чітко говорила, що ніби все було легально, бо інакше не буде допущена до Євробачення. Хоча зараз Аліна нібито розуміє, що не можна було так коментувати цю поїздку: "Я контактувала з людьми, які були в команді Ірини Білик, дізнавалася, як хто їхав, щоб з'ясувати, як доїхала я. Менеджер Іри тривалий час не відповідав мені, а потім сказав, що не пам'ятає, бо нас було багато".
Зараз я б не хотіла, щоб це звучало, як виправдання. Проте в певний момент я сказала неправду щодо потрапляння у Крим. За це я хочу вибачитись перед громадськістю. Я справді до кінця не певна, як насправді все відбулось,
– підкреслила Alina Pash.
Чому Паш підробила довідку про перетин кордону
Перед прямим ефіром Нацвідбору Суспільне вимагало підтвердження законності потрапляння Аліни на територію тимчасово окупованого Криму. Тоді дівчина ще не мала офіційної інформації під Державної Прикордонної Служби. Партнер Паш у лейблі запропонував їй розв'язати цю проблему.
Я усвідомлювала, що спосіб може бути не зовсім чесний, проте тоді дозволила це зробити. Я несу повну відповідальність за ці дії. Це був дуже непростий момент: тиск громадськості, непевність команди, я була із запаленням легень. Сталась фатальна помилка, і я досі пожинаю плоди від цієї історії,
– розповіла виконавиця.
Важливо Фейкові довідки, поїздки у Москву та Крим: все, що відомо про скандал з Alina Pash
Як з'явилося фото з Красної площі
У 2017 році Аліна публікувала в мережі фото, яке зробила на Красній площі у Москві. Тоді вона позначила автора фотографії, а згодом відредагувала підпис. Тепер під цим фото можна побачити текст: "Kyiv, а не Kiev". Паш пояснила, що це був пранк. Її нібито бісить, що назву столиці України пишуть неправильно. Однак слова виконавиці викликали сумніви.
Alina Pash у Москві / Скриншот з інстаграму артистки
Alina Pash у Москві / Скриншот з інстаграму артистки
У новому інтерв'ю Аліна пояснила, що їздила в Москву не на виступ, а до родичів: "Я хотіла подивитися, що ж це за Мордор, куди всі музиканти їдуть. Це була моя єдина прогулянка містом. Цю фотографію зробила з ідеєю показати свою позицію. Мовляв, я стою така "борза" на Красній площі з написом "Київ". Це мав бути "фак" системі. Але все сприйняли інакше, і показати свою позицію мені не вдалось".
Аліна розуміє, що її репутація дискредитована
Після інтерв'ю Аліна опублікувала допис в інстаграмі. Вона розуміє, що репутація дискредитована і довіри до неї тепер немає. Незабаром артистка планує дати ще одне інтерв'ю у відеоформаті. Артистка вибачилася перед Суспільним та громадськістю за брехню. Аліна підкреслила, що бере на себе відповідальність, що певним чином її дії допомогли агресору прийти сюди.
Не сподіваюсь на розуміння чи любов відразу – знаю, що найкраще за все скаже час та мої дії. Я рухаюсь далі, старатимусь своєю творчістю та діяльністю заслужити на довіру та повагу тих, хто на мені поставив хрест,
– підсумувала співачка.
Alina Pash / Фото з інстаграму співачки