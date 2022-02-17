Lida Lee зізналася, чи просував її Монатік на "Голосі країни-10"
Джерело:DOROTYE
Колишня підопічна Монатіка – Lida Lee декілька разів пробували свої сили у вокальному шоу "Голос країни". У 10 сезоні вона потрапила в команду Монатіка, з яким працювала до того., однак у шоу він її не просував.
Ще до участі в "Голосі" Lida Lee працювала з Монатіком, а після завершення шоу він став її продюсером.
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Знайомство Lida Lee з Монатіком
Виконавиця познайомилася з майбутнім наставником ще задовго до участі в проєкті. Це сталося на одному з концертів Монатіка. Після концерту Ліда зустрілася з артистом за лаштунками, поспілкувалася. Тоді вона розповіла, що планує взяти участь в "Х-факторі", а сценічний шлях Дмитра також розпочався з цього шоу.
Через пів року Монатік збирав команду для презентації другого альбому. Ця презентація стала першою співпрацею Lida Lee та артиста в рамках концерту.
Чи просував її на "Голосі країни"
Коли Lida Lee прийшла на 10 сезон "Голосу країни", хотіла попрацювати з Монатіком у форматі артист – підопічна, тому вона обрала його команду. Тоді виконавицю звинувачували в тому, що вона пройшла на "Голос" саме завдяки Монатіку.
Мій виступ і ще декількох учасників потрапив до списку найкращих з "Голосів" всього світу. Мені було дуже приємно, що Діма мене впізнав. Він завжди казав, що мій тембр унікальний,
– поділилася Lida Lee.
Lida Lee про "Голос країни" та Монатіка: дивіться відео онлайн
Співпраця Lida Lee та Монатіка
- Артистка була підопічною зіркового тренера, однак 16 липня 2021 року він несподівано оголосив, що припиняє співпрацю з нею та Nino Basilaya. Пояснював це тим, що його підопічні швидко подорослішали й виросли з продюсерських проєктів.
- Згодом з'явилася інформація, що їхні стосунки стали "трішечки складнішими".
- Контракти з Lida Lee і Nino Basilaya Монатік підписував на 10 років, однак розірвав його вже за рік співпраці.
- Артист наголошував, що "контракт – це лише формальність, якою підстраховуються". Він пообіцяв експідопічним допомагати й дотримав свого слова.