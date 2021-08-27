Експідопічна Монатіка Lida Lee, яка пройшла шлях від бек-вокалістки та учасниці "Голосу країни" до сольної артистки, вкотре наголосила, що рішення про розрив контракту прийняла продюсерська компанія Monatik Corporation. Співак нібито прокинувся й зрозумів, що вони з NiNo Basilaya готові самостійно "малювати своє майбутнє".

До теми Експідопічна Монатіка Lida Lee стала учасницею "Танців з зірками"

"У нас дуже сильно повірили. Діма казав, що стосунки "продюсер і артист" рано чи пізно закінчуються. Я вважаю, що вони рано закінчилися. Для мене це був несподіваний момент. Команда запросила нас разом з NiNo Basilaya і сказала, що, можливо, нам пора розійтися. Це була ініціатива з їхнього боку", – поділилась Lida Lee.

За словами співачки, Монатік відпустив їх з добрими намірами, аби вони отримали максимально свободи й творили, як відчувають, як хочуть. Разом з тим вона спростувала чутки про напружені стосунки в команді.

Вони побачили в нас сильних артистів – це головна причина. У нас ніколи не було конфліктів, ми були дружною командою. Вони ніколи не шкодували ні себе, ні часу,

– пояснила Lida Lee.

Монатік і Lida Lee / Фото з інстаграму співачки

Зараз артистка не має продюсера, тому її чекає складний сольний шлях. Відтак, вона погодилась на участь у "Танцях з зірками", аби краще розкритися публіці.

"Я не була до цього готова. Мені шкода, що так сталося, але попереду відповідальний шлях", – підсумувала співачка.

Розрив контракту Монатіка з Lida Lee та NiNO