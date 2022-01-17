Відома співачка Lida Lee на сторінці в інстаграмі опублікувала відвертий допис. Зірка розповіла, як полюбила своє тіло.

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Lida Lee про пропозиції на кастингах

Виконавиця поділилась, що довго боролась з комплексами та невпевненістю, щоб полюбити своє тіло. Все лиш погіршували інші люди, які вважали за потрібне розкритикувати фігуру артистки. На одному з кастингів вона почула дивні пропозиції.

На одному з кастингів, дуже шанований мною чоловік сказав: "Лід, ну ось дивись, все ніби круто і зовнішність і голос хороший, але потрібно видалити нижні ребра і зробити груди!". Ну звісно ж я зрозуміла, що це жарт. Ні? Ви серйозно?

– поділилась Lida Lee.

Співачка зізналась, що не зрозуміла, для чого потрібно йти на такі кардинальні зміни. Їй у відповідь пояснили: "Так, ребра потрібно однозначно! Буде круто, то твоя талія буде маленькою і це те, що нам потрібно!".

Тоді Ліда бігла додому у сльозах та зареклась, що це був її останній кастинг. Вона була впевнена у тому, що це не її шлях.



Lida Lee / Фото з інстаграму зірки

Як Lida Lee ледь не збільшила груди

Через певний час артистка почала задумуватися про те, щоб справді зробити пластичну операцію та збільшити груди. Вона сходила до клініки, зробила всі аналізи та була готовою до вирішального дня.

"Я щаслива, в передчутті, сідаю в автомобіль і прямую у бік клініки. Під'їжджаю... і тут починається найцікавіше. Одного разу мене начебто б'є струмом і тіло починає зовсім дивно труситися. Не скажу, що я з полохливих, але в цей момент мені дійсно стало страшно. Я спробувала якось заспокоїтися, але в голові мелькала лише одна фраза: "Не потрібна цього робити, не варто". І я розвернулась у бік будинку", – зізналась Lida Lee.

Тож зірка повернулась додому та вирішила, що не йтиме на такий радикальний крок. Вона поділилась, що зовсім про це не шкодує.

Зазначимо, деякі українські зірки позитивно ставляться до пластичних операцій. Багато хто вже здійснив свої плани:

Блогерка Софія Стужук двічі змінювала розмір бюсту: спершу збільшила, а згодом вирішила його зменшити. Вона робила другу операцію теж в Едгара Камінського.

Учасниця "Холостяка" Надін збільшувала груди. Дівчина розповідала, що пішла на такий крок, щоб виправити асиметрію. До того ж вона страждала від критики та хейту в її бік.

Блогерка Саша Бо робила кілька пластичних операцій: ринопластику (деформація носа), септопластику (відновлення викривленої носової перегородки), нижню блефаропластику (корекція нижніх повік та зони навколо очей). Одною з останніх була пластика грудей.

Текст публікації Lida Lee

Привіт моє тіло! Нумо знайомитися! Вибач, що ми так довго не спілкувалися.

Любов до свого тіла прийшла у моє життя відносно недавно. Це була тривала робота над собою, своєю невпевненістю та комплексами, що тяглися зі шкільних років. Я вчилася приймати тіло, яке дано мені природою та батькам, вчилася його любити, працювати з ним і не піддаватися впливу досить авторитетних людей… Але моя підвищена самокритичність до себе завжди допомагала розглянути свої вади, побачити те, чого немає. Іноді я просто уникала відображень у дзеркалі, вважаючи себе абсолютно не такою…

На одному з кастингів, дуже шанований мною чоловік сказав: "Лід, ну ось дивись, все ніби круто і зовнішність і голос хороший, але потрібно видалити нижні ребра і зробити груди"! Ну звісно ж я зрозуміла, що це жарт.

Ні? Ви серйозно? Гаразд груди, але ребра? З ними, що не так? … "Так, ребра потрібно однозначно! Буде круто, то твоя талія буде маленькою і це те, що нам потрібно"!

Бігла я додому в сльозах, зарікаючись, що це був мій останній кастинг у житті. Навіщо потрібні такі жертви? Хіба тонка талія і великі груди якимось чином вплинуть на те, чи можу я займатися музикою, допоможуть бути почутими й доносити свої думки глядачеві? А ребра? А коли захочу народити, це ж небезпечно? Навіщо все це? Ні, стоп. Це не мій шлях!

Час минав, а подібні фрази у своєму житті я чула, на жаль, не востаннє. "Малюк, хочеш співати – йди займайся…" – хотіла б почути я, але ні, кінцівка була іншою.

Якоїсь миті я зловила себе на думці, що починаю піддаватися цьому впливу. А, може, справді спробувати? Люди ж довкола точно знають, хочуть як краще! І ось я на прийомі у пластичного хірурга. Приміряю красиві, акуратні груди, чіпаю, милуюсь, уявляю, як все змінитися в один момент... Йду здавати всі аналізи й призначаю дату операції.

Настав той самий день Х. Усі минулі бюстгальтери були упаковані, а місце в комоді розчищено для нової білизни. Я щаслива, в передчутті, сідаю в автомобіль і прямую у бік клініки. Під'їжджаю... і тут починається найцікавіше. Одного разу мене, начебто б'є струмом і тіло починає зовсім дивно труситися. Не скажу, що я з полохливих, але в цей момент мені дійсно стало страшно. Я спробувала якось заспокоїтися, але в голові мелькала лише одна фраза: "Не потрібна цього робити, не варто". І я розвернулась у бік будинку.

Чи шкодую я? Ні. Ні на секундочку! Це моє тіло, моє! Таке, як є. Неідеальне. Зі своїми моментами та родзинками! Зі своєю особливістю та унікальністю. Воно моє! Танцююче! Співаюче! Живе! І справжнє! І я люблю його!