Монатік підписував контракт з молодими артистками Lida Lee та NiNO на 10 років. Однак вже за рік він відмовився від співпраці, не висловившись про причини такого рішення.

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Монатік про припинення продюсування

Мультиартист розповів, що міг розірвати цей контракт будь-коли. У липні він нібито вирішив, що треба дати дівчатам розвиватися самостійно.

Контракт – це формальність, якою ти себе підстраховуєш. У цьому контракті говорилося, що я зі свого боку можу будь-коли його розірвати без відступних. Я зрозумів, що я в них забираю їх особистий шлях. Я залишив їм пісні, костюми, кліпи – все у них,

– поділився Монатік.

Знаменитість додав, що розірвання контракту не означало припинення дружніх стосунків між ним та експідопічними. До того ж він не забирав у співачок імена, пісні чи кліпи, як практикують інші продюсери. Монатік досі спілкується та підтримує і Lida Lee, і NiNO.



Монатік з експідопічними / Фото з інстаграму Монатіка

Зараз Монатік не хоче займатися продюсуванням. Однак не проти підтримувати молодих та перспективних артистів: "От зараз є одна артистка, я думаю про дует з нею. Можливо, це їй збільшить аудиторію. А саме продюсувати поки не хочу".

Що відомо про розрив між Монатіком та підопічними