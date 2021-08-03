За словами Монатіка, вони з Lida Lee та NiNO розійшлися легко й по-дружньому. Доленосна розмова відбулась в офісі Monatik Corporation, коли продюсер запропонував: "Може, нам вже варто припинити контракт?". Дівчата не стали заперечувати.
Читайте також Монатік більше не продюсує артисток Lida Lee і Nino Basilaya
Співак натякнув, що контракт обтяжував Lida Lee та NiNO. Схоже, артистки хотіли більше свободи творчості, тому розірвали контракт з наставником.
Я так само артист. Я знаю, що таке для артиста, коли продюсерські стосунки стають трішечки складнішими. Вони вільні артисти, вони хочуть творити, вони бачать світ так, як їм хочеться,
– пояснив Монатік.
Він впевнений, що дівчата яскравіше засяють на великій сцені як сольні співачки, а не як продюсерські проєкти. Як і раніше Монатік пообіцяв в усьому підтримувати Lida Lee та NiNO.
"Все що було напрацьовано, залишається у них. У нас є певні домовленості, але вони зовсім не жорсткі. Вони мають свободу й роблять все, що хочуть", – додав Монатік.
Монатік з NiNO на концерті в Києві / Фото з інстаграму співачки
Монатік з Lida Lee на концерті в Києві / Фото з інстаграму співачки
До слова, завдяки Монатіку напрацьовано в Lida Lee та NiNO немало:
- голлівудська режисерка Таня Муіньо зняла їм по два кліпи – "Достопримечательность", "Пойми", "Словно цветы", "Полетели";
- артистки з'являлись на найпрестижніших червоних доріжках країни й співали в прямих ефірах найрейтинговіших шоу;
- Лідія Скорубська, відома як Lida Lee, стала "Відкриттям року" за версією премії YUNA-2021.