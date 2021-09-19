ЛГБТ+ подія року: MELOVIN нагородили за камінг-аут на Atlas Weekend
Джерело:інстаграм KyivPride
Громадська організація KyivPride, яка 19 вересня організувала Марш рівності в Києві, нагородила епатажного MELOVIN. Його зухвалий камінг-аут активісти іменували головною ЛГБТ+ подією 2021 року.
За день до Маршу рівності, 18 вересня, громадська організація KyivPride влаштувала урочисту церемонію нагородження KyivPride Awards 2021.
До теми MELOVIN зізнався, що 6 років зустрічався з хлопцем
На заході вручили статуетки:
- ЛГБТ+ подія року – камінг-аут MELOVIN;
- союзниці ЛГБТ+ року – Тетяні Микитенко;
- ЛГБТ+ активістці року – Дзвениславі Щербі;
- квір блогеру року – Едварду Різу;
- витвору квір-мистецтва року – фільму "Будьмо, Гей! Діалоги про гідність";
- ЛГБТ+ медіа – StarLightMedia.
Учасник "Танців з зірками" особисто з'явився на церемонії й виголосив мотиваційну промову. У ній співак нагадав, що про його бісексуальність батько дізнався з телевізора – під час камінг-ауту на сцені Atlas Weekend.
Розумію страх багатьох артистів, багатьох публічних людей бути відкритими. Те, яке щастя і свободу я здобув всередині, я хочу побажати кожному українцю. Я дуже радий, що ми живемо в той час, коли важливо бути сміливим і хоробрим,
– заявив MELOVIN зі сцени.
Для перегляду промови гортайте до п'ятого відео
MELOVIN нагородили за камінг-аут на Atlas Weekend / Фото з фейсбуку KyivPride
MELOVIN нагородили за камінг-аут на Atlas Weekend / Фото з фейсбуку KyivPride
Як шоу-бізнес відреагував на камінг-аут MELOVIN
- "Холостячка" Злата Огнєвіч першою з зірок підтримала співака. На її думку, в Україні немає жодного артиста, який був би настільки відвертий зі своєю аудиторією;
- солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька знала про бісексуальність MELOVIN, тому публічно похвалила його за сміливість. Ба більше, слідом за колегою вона оголосила себе квіром – людиною, яка не належить до однієї сексуальній та гендерній ідентичності;
- натомість лідер гурту Mozgi Потап потролив MELOVIN і поцілував Позитива на сцені Atlas Weekend. Перед тим репер заявив, що вони останні чоловіки в шоу-бізнесі.