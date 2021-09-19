За день до Марша равенства, 18 сентября, общественная организация KyivPride устроила торжественную церемонию награждения KyivPride Awards 2021.
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На мероприятии вручили статуэтки:
- ЛГБТ+ событие года – каминг-аут MELOVIN;
- союзницы ЛГБТ+ года – Татьяне Микитенко;
- ЛГБТ+ активистке года – Звениславе Щербе;
- квир блогеру года – Эдварду Ризу;
- произведения квир-искусства года – фильма "Будьмо, Гей! Диалоги о достоинстве";
- ЛГБТ+ медиа-StarLightMedia.
Участник "Танцев со звездами" лично появился на церемонии и произнес мотивационную речь. В ней певец напомнил, что о его бисексуальности отец узнал из телевизора во время каминг-аута на сцене Atlas Weekend.
Понимаю страх многих артистов, многих публичных людей быть открытыми. То, какое счастье и свободу я получил внутри, я хочу пожелать каждому украинцу. Я очень рад, что мы живем в то время, когда важно быть смелым и храбрым,
– заявил Меловин со сцены.
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MELOVIN наградили за каминг-аут на Atlas Weekend / Фото из Фейсбука KyivPride
MELOVIN наградили за каминг-аут на Atlas Weekend / Фото из Фейсбука KyivPride
Как шоу-бизнес отреагировал на каминг-аут MELOVIN
- "Холостячка" Злата Огневич первой из звезд поддержала певца. По ее мнению, в Украине нет ни одного артиста, который был бы настолько откровенен со своей аудиторией;
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая знала о бисексуальности MELOVIN, поэтому публично похвалила его за смелость. Более того, вслед за коллегой она объявила себя квир-человеком, не принадлежащим к одной сексуальной и гендерной идентичности;
- зато лидер группы Mozgi Потап потроллив MELOVIN и поцеловал Позитива на сцене Atlas Weekend. Перед тем рэпер заявил, что они последние мужчины в шоу-бизнесе.