Летиція здійснила світський вихід у пальто та шкіряних штанах: фото образу королеви

Іспанська королева Летиція здійснила черговий світський вихід. Вона з'явилась на публіці у пальті та шкіряних штанах.

Іспанська королева Летиція 18 лютого з'явилась на зустрічі, повідомляє 24 канал. Для появи на публіці вона приміряла незвичний образ.

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Образ Летиції

Її Величність позувала перед камерами у пальті без коміра зі вставками букле з колекції Carolina Herrera, а також темно-синіх шкіряних штанах прямого крою.

Таке вбрання вона поєднала з туфлями-човниками на високих підборах у тон та елегантним клатчем. Королева Іспанії доповнила образ золотими сережками-кільцями.

Летиція розпустила волосся, злегка накрутивши його на кінцях. На обличчі вона зробила лаконічний макіяж.



Королева Летиція / Фото Getty Images

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