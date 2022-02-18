Іспанська королева Летиція 18 лютого з'явилась на зустрічі, повідомляє 24 канал. Для появи на публіці вона приміряла незвичний образ.
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Образ Летиції
Її Величність позувала перед камерами у пальті без коміра зі вставками букле з колекції Carolina Herrera, а також темно-синіх шкіряних штанах прямого крою.
Таке вбрання вона поєднала з туфлями-човниками на високих підборах у тон та елегантним клатчем. Королева Іспанії доповнила образ золотими сережками-кільцями.
Летиція розпустила волосся, злегка накрутивши його на кінцях. На обличчі вона зробила лаконічний макіяж.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Попередні виходи Летиції
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- У елегантній чорній сукні з принтом Її Величність відвідала Центр протонної терапії в лікарні Кіронсалуд.
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