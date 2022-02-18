Испанская королева Летиция 18 февраля появилась на встрече, сообщает 24 канал. Для появления на публике она примерила непривычный образ.
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Образ Летиции
Ее Величество позировала перед камерами в пальто без воротника со вставками букле из коллекции Carolina Herrera, а также темно-синих кожаных брюках прямого кроя.
Такой наряд она соединила с туфлями-лодочками на высоком каблуке в тон и элегантным клатчем. Королева Испании дополнила образ золотыми серьгами-кольцами.
Летиция распустила волосы, слегка накрутив их на концах. На лице она сделала лаконичный макияж.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Предыдущие выходы Летиции
- Королева Летиция посетила встречу с представителями главных иберо-американских телеканалов в красной кофточке и брюках в тон.
- В элегантном черном платье с принтом Ее Величество посетила Центр протонной терапии в больнице Киронсалуд.
- Для делового выхода в Мадриде испанская королева выбрала твидовый жакет и кожаные брюки.