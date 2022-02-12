Її Величність відвідала Центр протонної терапії в лікарні Кіронсалуд. Летиція вкотре зачарувала публіку елегантністю. Оскільки в Іспанії зараз досить тепло, то королева вже почала демонструвати варіанти стильних весняних образів.

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Весняний look королеви Іспанії

Королева постала перед присутніми в елегантній чорній сукні довжини міді. Вбрання мало принт бежевого кольору, вкорочені рукави та оригінально зав'язувалося в області шиї. Видно, що сукня пошита з легкої тканини, адже вона гарно майоріла на вітрі. З взуття Летиція обрала світло-коричневі туфлі-човники на високих підборах.

Волосся Її Величність вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед прикрас на ній були вишукані сережки. Не забула королева й про захисну маску. Зазначимо, днями коронавірус діагностували в короля Іспанії. Це вкотре підтверджує, що від інфікування ніхто не застрахований і необхідно дбати про себе.



Королева Летиція в чорній сукні з принтом / Фото Getty Images



Королева Летиція в чорній сукні з принтом / Фото Getty Images

Іспанська королева у 2022 році