15 лютого королева Іспанії відвідала зустріч з представниками головних іберо-американських телеканалів, повідомляє 24 канал. Вона вийшла у світ в ефектному образі.
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Образ Летиції
Іспанська королева постала перед журналістами та публікою у червоній кофтинці Hugo Boss та штанах-кюлотах такого самого відтінку. Тонку талію вона підкреслила широким шкіряним поясом.
Її Величність поєднала вбрання з бордовими лакованими туфлями-човниками на високих підборах. Серед аксесуарів образ доповнювали лиш срібні сережки у формі зірки.
Королева Летиція розпустила волосся та вклала його рівними пасмами. На обличчі вона зробила легкий макіяж.
Королева Летиція на зустрічі / Фото Getty Images
Попередні образи Летиції
- У елегантній чорній сукні з принтом Її Величність відвідала Центр протонної терапії в лікарні Кіронсалуд.
- Для ділового виходу у Мадриді іспанська королева обрала твідовий жакет та шкіряні штани.
- Летиція відвідала форум у Мадриді у чорній сукні та стильному шкіряному жакеті.