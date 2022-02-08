Королева Іспанії побувала на черговій діловій зустрічі 8 лютого, повідомляє 24 канал. Вона зустрілась з жінками-науковицями у Музеї природознавства, що в Мадриді.

Дивіться також У шкіряному жакеті кольору бордо: королева Летиція здійснила ефектний світський вихід

Образ Летиції

Її Величність постала перед публікою в оригінальному образі. Вона приміряла червоний джемпер, на який одягнула твідовий жакет бузкового кольору.

Родзинкою look іспанської королеви стали її улюблені чорні шкіряні штани-кюлоти Uterqüe. Їх вона одягала вже кілька разів на різні заходи. Так, Летиція часто повторюється в образах, адже пропагандує розумне споживання.

Королева Летиція поєднала вбрання з чорними туфлями на високих підборах та червоним клатчем. Лаконічні сережки-камінці довершили аутфіт. Її Величність розпустила волосся та підкреслила риси обличчя макіяжем.



Летиція на зустрічі / Фото Getty Images

Попередні образи королеви