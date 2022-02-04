4 лютого королева Летиція відвідала форум у Мадриді у Всесвітній день боротьбі з раком, повідомляє 24 канал. Вона постала перед публікою в ефектному образі.

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Образ королеви Летиції

Королева Іспанії для нового виходу одягнула чорну трикотажну сукню довжини міді. Зверху вона накинула ефектний шкіряний жакет кольору бордо, у якому з'являлась на публіці й раніше.

Широкий пояс у тон вдало підкреслив тендітний стан Летиції, а лаконічна сумочка та сережки з діамантами доповнили look.

Її Величність поєднала вбрання з червоними замшевими туфлями на високих підборах. Вона вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Королева Летиція / Фото Getty Images

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