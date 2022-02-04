4 лютого королева Летиція відвідала форум у Мадриді у Всесвітній день боротьбі з раком, повідомляє 24 канал. Вона постала перед публікою в ефектному образі.
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Образ королеви Летиції
Королева Іспанії для нового виходу одягнула чорну трикотажну сукню довжини міді. Зверху вона накинула ефектний шкіряний жакет кольору бордо, у якому з'являлась на публіці й раніше.
Широкий пояс у тон вдало підкреслив тендітний стан Летиції, а лаконічна сумочка та сережки з діамантами доповнили look.
Її Величність поєднала вбрання з червоними замшевими туфлями на високих підборах. Вона вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Останні виходи королеви
- Для ділової зустрічі Летиція постала у лаконічному образі – класичних темних штанах, кофтинці та жакеті.
- Під час візиту до Австрії іспанська королева приміряла чорне вбрання та ефектний шарф.
- На церемонію вручення премії у сфері журналістики вона одягала розкішну сукню вишневого кольору.