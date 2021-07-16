Зустріч відбулась у палаці Сарсуела. Королева Іспанії підібрала вбрання в офіційному стилі, яке гармонійно поєднувалося з формою спортсменів. Це сукня насиченого червоного кольору від люксового бренду Carolina Herrera, який обожнює не лише Летиція, а й Кейт Міддлтон.
До теми Літні образи королеви Летиції: фото в легких сукнях і вишуканих костюмах
Літня сукня зі спідницею в складку вирізняється з гардероба дружини Філіпа VI. Все завдяки блискавці на грудях та кишеням. Вбрання з жіночним силуетом Летиція довершила червоними замшевими босоніжками на високих підборах. Взуття від того ж бренду, що й елегантна сукня.
З аксесуарів королева Іспанії підібрала лише сережки з камінням від марки Gold&Roses. Волосся вона вклала рівно й не стала наносити макіяж, підфарбувавши лише очі.
Філіп VI і Летиція у червоній сукні / Фото Getty Images
Попередні літні образи королеви Летиції:
- з чоловіком королем Філіпом VI вона віддала данину пам'яті жертвам коронавірусу. На заході Її Величність з'явилась у стриманій темно-синій сукні;
- на церемонію відкриття якобінського року Летиція прийшла в бежевому тренчі, широких штанах у тон і білій сорочці;
- у бездоганному білому вбранні королева Іспанії побувала на ярмарку сучасного мистецтва в Мадриді.