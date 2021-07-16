Зустріч відбулась у палаці Сарсуела. Королева Іспанії підібрала вбрання в офіційному стилі, яке гармонійно поєднувалося з формою спортсменів. Це сукня насиченого червоного кольору від люксового бренду Carolina Herrera, який обожнює не лише Летиція, а й Кейт Міддлтон.

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Літня сукня зі спідницею в складку вирізняється з гардероба дружини Філіпа VI. Все завдяки блискавці на грудях та кишеням. Вбрання з жіночним силуетом Летиція довершила червоними замшевими босоніжками на високих підборах. Взуття від того ж бренду, що й елегантна сукня.

З аксесуарів королева Іспанії підібрала лише сережки з камінням від марки Gold&Roses. Волосся вона вклала рівно й не стала наносити макіяж, підфарбувавши лише очі.

Філіп VI і Летиція у червоній сукні / Фото Getty Images

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