Встреча состоялась во Дворце Сарсуэла. Королева Испании подобрала наряд в официальном стиле, который гармонично сочетался с формой спортсменов. Это платье насыщенного красного цвета от люксового бренда Carolina Herrera, который обожает не только Летиция, но и Кейт Миддлтон.
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Летнее платье с юбкой в складку выделялось из гардероба жены Филиппа VI. Все благодаря молнии на груди и карманам. Наряд с женственным силуэтом Летиция довершила красными замшевыми босоножками на высоком каблуке. Обувь от того же бренда, что и элегантное платье.
Из аксессуаров королева Испании подобрала лишь серьги с камнями от марки Gold&Roses. Волосы она уложила ровно и не стала наносить макияж, подкрасив лишь глаза.
Филипп VI и Летиция в красном платье / Фото Getty Images
Предыдущие летние образы королевы Летиции:
- с мужем королем Филиппом VI она посетила дань памяти жертв коронавируса. На мероприятии Ее Величество появилась в сдержанном темно-синем платье;
- на церемонию открытия якобинского года Летиция пришла в бежевом тренче, широких штанах в тон и белой рубашке;
- в безупречном белом наряде королева Испании побывала на ярмарке современного искусства в Мадриде.