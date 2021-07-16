Встреча состоялась во Дворце Сарсуэла. Королева Испании подобрала наряд в официальном стиле, который гармонично сочетался с формой спортсменов. Это платье насыщенного красного цвета от люксового бренда Carolina Herrera, который обожает не только Летиция, но и Кейт Миддлтон.

К теме Летние образы королевы Летиции: фото в легких платьях и изысканных костюмах

Летнее платье с юбкой в складку выделялось из гардероба жены Филиппа VI. Все благодаря молнии на груди и карманам. Наряд с женственным силуэтом Летиция довершила красными замшевыми босоножками на высоком каблуке. Обувь от того же бренда, что и элегантное платье.

Из аксессуаров королева Испании подобрала лишь серьги с камнями от марки Gold&Roses. Волосы она уложила ровно и не стала наносить макияж, подкрасив лишь глаза.



Филипп VI и Летиция в красном платье / Фото Getty Images

Предыдущие летние образы королевы Летиции: