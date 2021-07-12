Її Величність разом із чоловіком, президентом уряду Наварри Марією Чивіте та міністром сільського господарства, рибного господарства та продовольства Луїс Планас були на церемонії відкриття якобінського року 2021-2022.

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Стильний look королеви Летиції

Королева Іспанії для цієї події обрала вкорочені широкі штани бежевого кольору та білу блузку. Поверх вона одягнула стильний тренч в тон штанів. Витончену талію підкреслив гарний пояс. Такий look її Величність поєднала зі світлим взуттям на високій платформі.

Серед прикрас образ королеви довершували лаконічні сережки та улюблена каблучка, яка подарували доньки. Волосся Летиція зібрала в акуратний хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. Незмінним елементом кожного аутфіту королеви є біла захисна маска. Цей вихід не став винятком.



Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images

Король Філіп VI на фото зображений поруч із дружиною. Він одягнув чорні штани, коричневий піджак та блакитну сорочку. З взуття обрав елегантні туфлі. Чоловік також мав на обличчі захисну маску.