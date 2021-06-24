Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали церемонію вручення Золотої медалі за заслуги у сфері витончених мистецтв. Захід відбувся в Палаці Ель-Пардо, що в Мадриді.

До слова Джилл Байден приголомшила образом в яскравій сукні з зебрами: фото

Образ королеви Летиції

На світському заході Її Величність продемонструвала вишуканий образ. Вона постала перед камерами у бірюзовій сукні без рукавів. Примітно, що іспанська королева часто обирає вбрання саме такого крою, підкреслюючи рельєфні руки.

Широкий пояс вдало закцентував на бездоганній фігурі королеви Летиції. Вона поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Її Величність доповнила образ аксесуарами – лаконічними сережками-кільцями та золотою масивною каблучкою.

Іспанська королева вирівняла та розпустила темне волосся. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Летиція нафарбувала очі темними тінями у стилі smokey eyes та підкреслила вилиці хайлайтером. Як і на кожний захід, Її Величність приміряла захисну маску.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Елегантні образи іспанської королеви