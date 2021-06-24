Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI відвідали церемонію вручення Золотої медалі за заслуги у сфері витончених мистецтв. Захід відбувся в Палаці Ель-Пардо, що в Мадриді.
До слова Джилл Байден приголомшила образом в яскравій сукні з зебрами: фото
Образ королеви Летиції
На світському заході Її Величність продемонструвала вишуканий образ. Вона постала перед камерами у бірюзовій сукні без рукавів. Примітно, що іспанська королева часто обирає вбрання саме такого крою, підкреслюючи рельєфні руки.
Широкий пояс вдало закцентував на бездоганній фігурі королеви Летиції. Вона поєднала вбрання з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Її Величність доповнила образ аксесуарами – лаконічними сережками-кільцями та золотою масивною каблучкою.
Іспанська королева вирівняла та розпустила темне волосся. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Летиція нафарбувала очі темними тінями у стилі smokey eyes та підкреслила вилиці хайлайтером. Як і на кожний захід, Її Величність приміряла захисну маску.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Елегантні образи іспанської королеви
- Летиція побувала у штаб-квартирі фонду ONCE та приміряла легку літню сукню з принтом;
- Її Величність відвідала церемонію "Орден громадянських заслуг" у Королівському палаці. Вона показала вишуканий образ у малиновій сукні;
- Король та королева Іспанії прибули на вечерю на честь нагород за журналістські досягнення. Летиція постала у розкішній білій сукні.