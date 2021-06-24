Королева Летиция и ее муж король Филипп VI посетили церемонию вручения Золотой медали за заслуги в области изящных искусств. Мероприятие состоялось во Дворце Эль-Пардо, что в Мадриде.
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Образ королевы Летиции
На светском мероприятии Ее Величество продемонстрировала изысканный образ. Она предстала перед камерами в бирюзовом платье без рукавов. Примечательно, что испанская королева часто выбирает наряды именно такого кроя, подчеркивая рельефные руки.
Широкий пояс удачно акцентировал на безупречной фигуре королевы Летиции. Она соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Ее Величество дополнила образ аксессуарами – лаконичными серьгами-кольцами и золотым массивным кольцом.
Испанская королева выровняла и распустила темные волосы. На лице она сделала роскошный макияж. Летиция накрасила глаза темными тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула скулы хайлайтером. Как и на каждое мероприятие, Ее Величество примерила защитную маску.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Элегантные образы испанской королевы
- Летиция побывала в штаб-квартире фонда ONCE и примерила легкое летнее платье с принтом;
- Ее Величество посетила церемонию "Орден гражданских заслуг" в Королевском дворце. Она показала изысканный образ в малиновом платье;
- Король и королева Испании прибыли на ужин в честь наград за журналистские достижения. Летиция появилась в роскошном белом платье.