Королева Летиция и ее муж король Филипп VI посетили церемонию вручения Золотой медали за заслуги в области изящных искусств. Мероприятие состоялось во Дворце Эль-Пардо, что в Мадриде.

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Образ королевы Летиции

На светском мероприятии Ее Величество продемонстрировала изысканный образ. Она предстала перед камерами в бирюзовом платье без рукавов. Примечательно, что испанская королева часто выбирает наряды именно такого кроя, подчеркивая рельефные руки.

Широкий пояс удачно акцентировал на безупречной фигуре королевы Летиции. Она соединила наряд с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Ее Величество дополнила образ аксессуарами – лаконичными серьгами-кольцами и золотым массивным кольцом.

Испанская королева выровняла и распустила темные волосы. На лице она сделала роскошный макияж. Летиция накрасила глаза темными тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула скулы хайлайтером. Как и на каждое мероприятие, Ее Величество примерила защитную маску.



Королева Летиция / Фото Getty Images

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