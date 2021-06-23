Монарше подружжя виглядало бездоганно. Летиція та Філіп VІ прибули на свято у вишуканих образах, які гармонійно доповнювали один одного.

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Елегантний look королеви Летиції

Її Величність постала перед папараці та публікою в елегантній білій сукні оригінального крою. Вбрання мало довгі рукави та лаконічний виріз, що додавало аутфітові жіночності та ніжності.

Look Летиція поєднала зі сріблястими туфлями-човниками на високих підборах. Серед аксесуарів її образ довершував клатч в тон туфель. З прикрас королева обрала улюблену каблучку та невеликі сережки-кільця.

Волосся дружина короля вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж, яким підкреслила натуральну вроду. Як завжди, Летиція одягнула білу захисну маску.

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Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images

Такий образ був не лише дуже ефектним, але й закцентував на ідеальній золотистій засмазі. Король позував поруч із коханою в смокінгу. Разом вони виглядали дуже гармонійно та вишукано.