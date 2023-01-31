На знімальному майданчику Віктор Павлік зустрівся з зірковим бомондом – Ольгою Сумською та її чоловіком Віталієм Борисюком, Павлом Зібровим і з новою генерацією – Дашею Кубік, Владом Шевченком, Мурафою та Скуратовим. Ну й з ведучою проєкту Лесею Нікітюк, яка підкинула йому ідею для дуету.

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Віктор Павлік на зйомках шоу з зірковим бомондом / Фото з інстаграму співака

Леся Нікітюк смішно заспівала в дуеті з Павліком

Перед зйомкою Нікітюк запропонувала Павліку осучаснити трек "Ні обіцянок, ні пробачень" – замість "іще два тижні, і запалає" співати "іще два-три тижні". "На концертах робіть. Я вам кажу, порвете зал. Ви і так його рвете", – сказала ведуча.

Співак не одразу зрозумів, що це референс на нашумілу фразу вже колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, але задум йому сподобався. Тож після програми вони з Нікітюк заспівали в дуеті. Дивіться, що з цього вийшло.

У коментарях відреагували:

"Щиро, по-нашому, по-галицьки. Ви гарні та красиві, спасибі вам за посмішку. Дякую, більше людяності та позитиву! Все буде Україна";

"Ох ви дали так дали, Вікторе";

"Супердует";

"Люблю вас".

До слова, після початку повномасштабної війни Леся Нікітюк взялася випускати пісні, щоб підбадьорювати українців. Вона переспівала хіт Софії Ротару "Только этого мало", який тепер про звільнення Херсона, заколабила зі Степаном Гігою – кавер на композицію "Цей сон", і навіть випустила чуттєвий трек "Блакитні очі", який присвятила загиблому другу Денису Ріхтеру.