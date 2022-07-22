Відома українська телеведуча Леся Нікітюк під час війни продемонструвала і свій співочий талант, випускаючи пізні, в яких глузувала над ворогом. Днями вийшла нова її композиція, однак вона просякнута сумом і болем.

Читайте також "В росіян зі ср*ки дим": автор хіта "Байрактар" випустив вірусний трек про HIMARS

Леся Нікітюк випустила нову пісню

Волонтерка презентувала трек "Блакитні очі". Вона присвятила пісню усім українським захисникам, а особливо загиблому другові.

Присвячую всім, хто боронить нашу Україну. А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув в Луганській області…

– повідомила Леся Нікітюк.

Музику до пісні блогерки написав Руслан Квінта. У ролику зображені щемливі кадри з українськими військовими.

Леся Нікітюк – "Блакитні очі": дивіться відео онлайн

Додамо, нещодавно друга-військового втратила Оля Цибульська. На фронті загинув телеведучий М2 Карім Гуламов, який допомагав евакуювати батьків зірки з Ірпеня.

Реакція мережі

Зворушливий кліп та пісня однозначно справила враження на шанувальників. У коментарях вони діляться думками про новий трек.