Відома українська телеведуча Леся Нікітюк під час війни продемонструвала і свій співочий талант, випускаючи пізні, в яких глузувала над ворогом. Днями вийшла нова її композиція, однак вона просякнута сумом і болем.
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Леся Нікітюк випустила нову пісню
Волонтерка презентувала трек "Блакитні очі". Вона присвятила пісню усім українським захисникам, а особливо загиблому другові.
Присвячую всім, хто боронить нашу Україну. А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув в Луганській області…
– повідомила Леся Нікітюк.
Музику до пісні блогерки написав Руслан Квінта. У ролику зображені щемливі кадри з українськими військовими.
Леся Нікітюк – "Блакитні очі": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Зворушливий кліп та пісня однозначно справила враження на шанувальників. У коментарях вони діляться думками про новий трек.
- "Пісня спокійна, слова торкаються струн серця.... Неймовірне відео, наші хоробрі, незламні.... Дякуємо! Разом до перемоги. Все буде Україна";
- "Ох, Іванівна... І розвеселити можете і торкнутись найпотаємніших струн душі! Справжня українка";
- "Дякуємо, Леся! Нашим захисникам сил та здоров'я";
- "Дуже зворушлива і прекрасна композиція і надзвичайне виконання, дякуємо, Лесю, за трек";
- "Продовжуйте співати, будь ласка, у вас це прекрасно виходить";
- "Браво, ніжна, сумна, але по-своєму сильна пісня! Нехай всі повертаються живими";
- "Лесю, Ви – молодець! Дуже важко від усього, що коїться у нашій країні. Дякую, що поділилися своїми емоціями! Боже, бережи Україну";