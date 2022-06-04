34-річна Леся Нікітюк випустила колабу з легендою української естради і народним артистом України Степаном Гігою. 4 червня його хіт "Цей сон", випущений 17 років тому, зазвучав по-новому.

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Леся Нікітюк заколабила "Цей сон" зі Степаном Гігою

Телеведуча заспівала про страшний сон росіян, де на Красній площі – полігон, на Курилах – японці, у Мавзолеї – Степан Бандера, а на федеральних канал – Арестович.

Сміятися з росіян не набридне, напевно, ніколи, тому що вони регулярно підкидають нові приводи для стьобу. Нова пісня – спроба уявити, що буде з росіянами, якщо втіляться в життя їх найбільші страхи. Ця історія для підняття морального духу українців,

– прокоментувала Леся Нікітюк для "Нового каналу".

"Ми сильні та обов'язково переможемо! І ця пісня заряджена на перемогу! З нами Бог, з нами правда, з нами ЗСУ – всі захисники та захисниці", – натхненно додала зірка.

Леся Нікітюк – Цей сон: дивіться відео онлайн

Текст пісні "Цей сон" Лесі Нікітюк

Україна вернула кордон!

Красна площа тепер – полігон.

За Уралом панує Китай,

А Курили — японський то край.

На Росії щодня повна діч,

І тривога лунає всю ніч!

"Ще не вмерла" співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон,

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає –

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на "раша-тудей"

Арестович лякає людей,

В мавзолеї Бандера лежить,

І "Червона калина" звучить!

Цей сон, цей сон,

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає –

Яка краса,

Коли там підгорає!

До слова, це не перший гумористичний трек Лесі Нікітюк: