Телеведуча є однією з тих знаменитостей, які надають перевагу тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Наразі Леся не розсекречує, чи у стосунках, але часто публікує в особистому блозі фотографії з великими букетами квітів.

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Леся Нікітюк похизувалася подарунком від таємного шанувальника

Блогерка сфотографувалася, стоячи перед дзеркалом у бежевій кофті та яскравій зеленій шубі. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах, які виділила чорним олівцем. На шиї в Лесі було перлинне намисто, а у вухах – лаконічні сережки.

У руках дівчина тримала величезний букет тюльпанів. Під фото жартома зазначила, що їй постійно хтось залишає під дверима квіти, але помиляється номером квартири.

Хтось біля дверей постійно залишає квіти, але хочу нагадати, що я живу в 135-й квартирі, а не в 54-й. І на 15-му поверсі, а не на 3-му,

– написала Нікітюк.



Леся Нікітюк з букетом квітів / Фото з інстаграму блогерки

Вже не вперше блогерка показує букет від таємного шанувальника. Нещодавно зірка була у батьків у Хмельницькому, але прихильник знайшов ведучу й там і надіслав величезний букет червоних троянд. Такий, що ледь помістився в її Porsche.

А перед цим Нікітюк зверталася до колег, які нібито коментували стосунки з нею. Зірка закликала чоловіків взяти себе в руки та нічого не розповідати.