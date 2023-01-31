На съемочной площадке Виктор Павлик встретился со звездным бомондом – Ольгой Сумской и ее мужем Виталием Борисюком, Павлом Зибровым и с новой генерацией – Дашей Кубик, Владом Шевченко, Мурафой и Скуратовым. Ну и с ведущей проекта Лесей Никитюк, которая подбросила ему идею для дуэта.

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Виктор Павлик на съемках шоу со звездным бомондом / Фото из инстаграммы певца

Леся Никитюк смешно спела в дуэте с Павликом

Перед съемкой Никитюк предложила Павлику осовременить трек "Ні обіцянок, ні пробачень" – вместо "іще два тижні, і запалає" петь "іще два-три тижні". "На концертах делайте. Я вам говорю, порвете зал. Вы и так его рвете", – сказала ведущая.

Певец не сразу понял, что это референс на нашумевшую фразу бывшего внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, но замысел ему понравился. После программы они с Никитюк спели в дуэте. Смотрите, что из этого вышло.

В комментариях отреагировали:

"Искренне, по-нашему, по-галицки. Вы красивые, спасибо вам за улыбку. Спасибо, больше человечности и позитива! Все будет Украина";

"Ох вы дали так дали, Виктор";

"Супер дуэт";

"Люблю вас".

К слову, после начала полномасштабной войны Леся Никитюк взялась выпускать песни, чтобы подбадривать украинцев. Она перепела хит Софии Ротару "Только этого мало", который теперь об освобождении Херсона, заколобила со Степаном Гигой – кавер на композицию "Цей сон", и даже выпустила чувственный трек "Блакитні очі", который посвятила погибшему другу Денису Рихтеру.