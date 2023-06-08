Боляче: Леся Нікітюк розплакалася через моторошні кадри наслідків підриву ГЕС на Херсонщині

Телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на наслідки підриву Каховської ГЕС. Зірка не змогла стримати сліз, побачивши моторошні кадри з Херсонщини. Вона також запропонувала допомогу постраждалим від затоплення.

Україна ще багато років долатиме наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак зараз важливо врятувати людей із затоплених будинків і територій. Кадри з Херсонщини доводять українців до сліз. Від побачених відео заплакала і Леся Нікітюк.

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Телеведуча піклується про постраждалих у Херсонській області. Вона зі сльозами на очах висловилася про трагедію.

Прийшла з роботи… нарешті можна поплакати… С*ка від цього ужаса. І це не жах. Це просто ужас. Терористи, б**дь,

– написала Леся Нікітюк.

Ведуча виклала фото із заплаканими очима. Вже зранку у соцмереж вона написал аважливі слова: "Злочини росіян не змити водою".



Леся Нікітюк розплакалася через події на Херсонщині / Фото з її інстаграм-сторіс

Як інші зірки відреагували на підрив Каховської ГЕС: