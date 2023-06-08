Боляче: Леся Нікітюк розплакалася через моторошні кадри наслідків підриву ГЕС на Херсонщині
Джерело:Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на наслідки підриву Каховської ГЕС. Зірка не змогла стримати сліз, побачивши моторошні кадри з Херсонщини. Вона також запропонувала допомогу постраждалим від затоплення.
Україна ще багато років долатиме наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак зараз важливо врятувати людей із затоплених будинків і територій. Кадри з Херсонщини доводять українців до сліз. Від побачених відео заплакала і Леся Нікітюк.
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Телеведуча піклується про постраждалих у Херсонській області. Вона зі сльозами на очах висловилася про трагедію.
Прийшла з роботи… нарешті можна поплакати… С*ка від цього ужаса. І це не жах. Це просто ужас. Терористи, б**дь,
– написала Леся Нікітюк.
Ведуча виклала фото із заплаканими очима. Вже зранку у соцмереж вона написал аважливі слова: "Злочини росіян не змити водою".
Леся Нікітюк розплакалася через події на Херсонщині / Фото з її інстаграм-сторіс
Як інші зірки відреагували на підрив Каховської ГЕС:
- Маша Єфросиніна назвала цю катастрофу майже другим Чорнобилем. Зірка звинуватила світ у бездіяльності. Зокрема, її обурило "мовчання" Грети Тунберг та Ілона Маска.
- Катерина Осадча теж шокована "стурбованістю" світу. Вона звернулася до Червоного Хреста, щоб вони евакуювали місцевих з затопленої окупованої Херсонщини, бо росіяни не допомагають людям.
- Злата Огнєвіч теж не змогла стримати сліз через підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що її серце вкотре розбите... “На превеликий жаль, деякий вид хижаків має чисельну популяцію. Дії цієї популяції вийшли з-під контролю”, – сказала співачка.
- Світлана Тарабарова у перші години після трагедії повідомила про евакуацію з її рідної Херсонщини. Вона нагадала про те, що Херсон – одним з перших відчув на собі жахи "руского міра", а тепер знову страждає.
- Андрій Бєдняков, Ольга Сумська та інші зірки закликають подбати про тварин – за можливості евакуюватися разом з ними або принаймні відв'язати та відпустити.
- А Руслана показала архівні кадри з Каховської ГЕС. Артистка приїжджала туди у 2019 році, щоб зняти сюжет про чисту енергію.