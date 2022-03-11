Прихисток для тих, хто тікає з гарячих точок, Леся Нікітюк облаштувала в одній зі шкіл Хмельницького. Вона розповіла, що приймає людей на одну-дві ночі.

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"У Хмельницькому відкрився наш невеличкий, але дуже затишний центр прийому переселенців. Якщо вам потрібне місце для ночівлі на 1-2 дні – ласкаво просимо", – запросила телезірка.

Чим годує і де кладе спати Леся Нікітюк

У своєму центрі Леся Нікітюк годує і вкладає спати. Матраци вона розстелила просто на підлозі в одному з навчальних кабінетів школи, знайшла подушки, ковдри та постіль. Вимушених переселенців телеведуча пригощає тим, що передають їй небайдужі хмельничанки – домашнім хлібом, варениками, зразами та випічкою.

У нас тепленько і м'якенько. Свіжий хліб, булочки, зрази з капустою, вареники. Прості жіночки передають переселенцям у притулки і на передову. Дякую,

– показала Леся Нікітюк в інстаграм-сторіс.

Леся Нікітюк облаштувала центр для переселенців у Хмельницькому / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Леся Нікітюк облаштувала центр для переселенців у Хмельницькому / Фото з інстаграм-сторіс ведучої