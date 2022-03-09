Через війну десятки тисяч жінок разом із дітьми були змушені покинути Харків, Суми, Київ та інші міста, куди вдерлися російські окупанти. Багато біженок зараз живуть у Львові. У місті облаштували притулки, де вони можуть жити певний час.

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Маша Єфросиніна побувала у притулку у Львові

Перші дні війни ведуча була в Києві. Потім вона вирішила тимчасово переїхати до Львова, щоб вберегти дітей. 8 березня Маша побувала в притулках, де поспілкувалася з українськими жінками. Вони вражають увесь світ своєю відвагою, мужністю, силою волі та оптимізмом. У деяких переселенців вже немає домівок, однак вони не перестають вірити в перемогу України.

Не можу й не хочу записувати сьогодні звернення з приводу восьмого березня. Наші неймовірно сильні жінки заслуговують на зізнання у любові та захопленні щодня. Особливо в ці пекельні часи. Сьогодні обійнялася у прихистках Львову з десятками киянок, дніпрянок, харків'янок. Жодна не дозволяла мені плакати! Кажуть: "Ми переможемо", хоча в деяких вже навіть домівок немає,

– поділилася Єфросиніна.



Маша Єфросиніна у притулку у Львові / Фото з інстаграму ведучої

З 24 лютого українські зірки намагаються достукатися до росіян, розповідають правду про події в Україні, закликають виходити на мітинги, щоб зупинити цю війну. Поки росіяни бояться, нашу державу підтримує весь світ.



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