На відміну від інших зіркових колег Даша Астаф'єва не виїхала з Києва. Вночі вона спить на підлозі в підземному паркінгу, а вдень – годує українських воїнів. На кухні одного зі столичних ресторанів модель чистить картоплю на супи та кришить огірки на салати для Збройних сил України.

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Даша Астаф'єва про те, як готує для військових

Новий день бабака. Нове місце з прекрасною улюбленою командою. Новий досвід і надії, що скоро все пекло закінчиться. Захоплююся, як у кожному місці налагоджений процес. Як дружно і злагоджено працює кожна команда,

– поділилась Даша Астаф'єва.

До слова, на кухні вона з'явилась не у звабливому look, якою її звикли бачити фани, а в худі, широких спортивних штанах, кросівках і шапці. На зірці Playboy не було ні крихти макіяжу.

Даша Астаф'єва на кухні готує військовим / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Даша Астаф'єва на кухні готує військовим / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Даша Астаф'єва з шеф-кухарем Юлією / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Як Даша Астаф'єва розвантажує гуманітарку

У понеділок, 7 березня, українська модель встигла допомогти не тільки на кухні, а й волонтерам, які розвантажували гуманітарну допомогу з Польщі, Литви та інших країн-сусідок. У величезних коробках були імпортні солодощі, олія, консерви, чай, крупи, які роз'їхалися по всій Україні.

Розвантажуємо та формуємо гуманітарку. Цілий вагон. Я так вдячна світу, нашим сусідам, друзям і просто чужим людям. Ми розклали все, і тепер це поїде до тих, хто потребує продуктів. Все таке класне, якісне і запаковане з такою любов'ю,

– розповіла Дар'я Астаф'єва.

Даша Астаф'єва розвантажує гуманітарку / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Даша Астаф'єва розвантажує гуманітарку / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Хто з зірок волонтерить у війну

На Закарпатті, у місті Берегове, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька волонтерила з мамою – плела маскувальні сітки для українських військових.

волонтерила з мамою – плела маскувальні сітки для українських військових. Співачка Наталія Могилевська розвозила киянам солодощі, воду та співала з ними на станції метро "Славутич";

розвозила киянам солодощі, воду та співала з ними на станції метро "Славутич"; Лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець відвіз сім'ю в Мукачево, а сам допомагає українцям – перевозить ліки, дитяче харчування та речі.

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