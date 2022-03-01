Народна артистка не раз зверталась до росіян і білорусів, щоб вони виходили на вулиці зупиняти вояк, які їдуть на війну в Україні. Тож поки ті не витягли вату з вух, Наталія Могилевська підбадьорює киян.

Нагадаємо, як було на третій день війни "Ніхто не їсть, ніхто не спить": як Могилевська та її близькі переживають обстріли Києва

Наталія Могилевська розвозила воду та смаколики в метро

Співачка виїхала зі свого будинку на Осокорках, адже впевнена, що може допомогти країні навіть у стані війни. Дорогою до станції метро "Славутич" зірка спілкувалась і фотографувалася з тероборонівцями на блокпостах. Киянам, які покинули свої домівки та "переїхали" в підземку, вона привезла воду з власної свердловини та смаколики.

Я хочу, щоб ми подякували нашим солдатам, нашим воєнним, які нас підтримують, захищають. Хочу просто поділитися силою, вірою,

– розповіла Наталія Могилевська про свою "вилазку".

На "Славутичі" артистка влаштувала мініконцерт, а в мережі пообіцяла днями з'явитися на станцію метро "Харківська".

Нагадаємо Здатися в полон й отримати 5 мільйонів рублів: Єфросиніна просить російських вояк скласти зброю

Повний текст публікації Наталії Могилевської:

Що б не сталося, співай!

Ці дні я була "закрита" на Осокорках. Вирішила зробити вилазку до тероборони, пошукати їжу, з'їздити в метро "Славутич". Подивитися, як там люди, підтримати дух тих, хто засумував, та привезти води. Кожен має робити свою роботу навіть у таких умовах. І крапка.

Головне, що хочу зауважити – наші українці завжди мали під рукою баян чи гітару, завжди співали хором, у перервах між перестрілками та бомбардуваннями, створювали та писали нові приголомшливі пісні, а також з задоволенням співали свої народні.

Згадайте фільм "У бій йдуть лише старі" київської кіностудії Довженка. Скільки пісень, скільки хітів! Люди! Обійміться, співайте! Це як ліки 2-3 рази на день по годині і все буде добре!

Завтра, а може й сьогодні – до зустрічі на Харківській. Хто живе в районі метро Славутич, Осокорки, у кого немає води – пишіть. У мене свердловина.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!