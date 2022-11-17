Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару: трек про звільнений Херсон, який розриває інтернет

Від початку повномасштабної війни Леся Нікітюк взялася підтримувати бойовий дух українців піснями. У її репертуарі з'явився трек про звільнений Херсон. Цікаво, що це кавер на російськомовний хіт Софії Ротару "Только этого мало".

Прем'єра іронічного синглу Лесі Нікітюк відбулася 16 листопаду. На обкладинці вона зображена серед кавунів, а з-за спини в неї розквітає бавовна, яка час від часу трапляється в тимчасово окупованих Росією містах. За добу трек набрав 55 тисяч прослуховувань, сотні коментарів і продовжує розривати інтернет.

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Леся Нікітюк переспівала хіт Ротару – тепер він про звільнення Херсона

Шлягер Софії Ротату "Только этого мало", випущений у 80-х, зазвучав по-новому. Тепер він не лише україномовний, а й присвячений подвигам українських воїнів на Херсонщині.

"Ось і літо пройшло. Ми Херсон відібрали, але люди кричать: "Тільки нам цього мало". Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало. Повернеться Донбас із Луганськом і Криком. Посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало". На Кремлі вже тризуб, і русня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало. Тільки, тільки, тільки, тільки буде місця вам мало", – заспівала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк – Тільки тільки: слухайте пісню онлайн

У коментарях, як завжди, відреагували бурхливо. Публіка навіть припускає, що Нікітюк може підсидіти таких поп-дів як Тіна Кароль та Оля Полякова:

"Браво, Лесюня! Давно чекала твій новий хіт! Це саме те, що треба зараз! Слава Україні. Слава ЗСУ";

"Це круто! Дякуємо за моральну підтримку! Сергій Дмитрович правий, вам варто лише захотіти, і ви станете зіркою номер один серед наших співачок! Полякова і Кароль, вам пора піджати булки";

"Лесю Іванівно, ви відкрилися для мене з нового боку. Браво! Перший раз чую ваш голос у пісні. У вас дуже гарний голос. Та й ви дуже талановита дівчина. Дякую вам за вашу творчість";

"На сцені кого тільки немає, а такий чуттєвий харизматичний голос ховали від нас стільки часу";

"Це те що треба, твої пісні дають настрій навіть в такий час. Дякую, вже в плейлисті. Перемога за нами".

Варто нагадати, що ще в березні Леся Нікітюк випустила пісню-тролінг російської пропаганди – "Сіла птаха" про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Бандеру та стирає з пам'яті російську мову. Згодом вона заколабила зі Степаном Гігою – переспівала його хіт "Цей сон", а на пару з Jerry Heil постібала росіян, які тікають від "бавовни" в Криму – "Душевно, по-домашньому".

Однак у репертуарі телеведучої не тільки саркастичні пісні. У липні вона випустила чуттєвий трек "Блакитні очі", який присвятила загиблому другу Денису Ріхтеру. Він загинув у Луганській області.