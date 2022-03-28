Телеведуча й блогерка Леся Нікітюк знаходить час для того, щоб підбадьорювати українців. Днями вона записала пісню, висміявши російську пропаганду.
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Леся Нікітюк записала "біологічну пісню"
Ведуча переспівала знамениту пісню "Сіла птаха" на новий лад, замінивши слова. Вона записала трек про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Бандеру, та стирає з пам'яті російську мову. Так Леся Нікітюк потролила кремлівську пропаганду.
Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії,
– поділилась зірка.
Леся Нікітюк – "Сіла птаха": дивіться відео
Текст пісні Лесі Нікітюк
Сіла птаха українська жовтокрила
на паркані москалівського Кремля –
новий вірус розпиляти прилетіла,
щоб не було в світі більше москаля.
Тую птаху вчені західні ростили
у таємних голуб'ятнях за Дніпром.
Електронний чіп у голову їй вшили,
щоб Росію вона мітила гівном.
Тая птаха пострашніше байрактара,
баб із неба буде оплодотворять.
І всі діти будуть схожі на Бандеру,
і не зможуть по-кацапськи розмовлять.
А іще в нас на озброєнні є гуси –
вони в небі літаки таранять всі.
Мітять влучно голуби піхоту руських,
потім кучно серуть градом горобці.
Бійтесь, суки, бо у нас "на Украине"
навіть в миші офіцерське є звання.
В лісі й полі, під землею і на небі
ненавидять усім серцем москаля.