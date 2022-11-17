Премьера иронического сингла Леси Никитюк состоялась 16 ноября. На обложке она изображена среди арбузов, а из-за спины у нее расцветает хлопок, время от времени встречающийся во временно оккупированных Россией городах. В сутки трек набрал 55 тысяч прослушиваний, сотни комментариев и продолжает разрывать интернет.

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Леся Никитюк перепела хит Ротару – теперь он об освобождении Херсона

Шлягер Софии Ротату "Только этого мало", выпущенный в 80-е, зазвучал по-новому. Теперь он не только украиноязычный, но и посвящен подвигам украинских воинов в Херсонской области.

"Ось і літо пройшло. Ми Херсон відібрали, але люди кричать: "Тільки нам цього мало". Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало. Повернеться Донбас із Луганськом і Криком. Посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки, тільки, тільки, тільки українцям це мало". На Кремлі вже тризуб, і русня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало. Тільки, тільки, тільки, тільки буде місця вам мало", – спела Леся Никитюк.

Леся Никитюк – Тільки тільки: слушайте песню онлайн

В комментариях, как обычно, отреагировали бурно. Публика даже предполагает, что Никитюк может подсидеть таких поп-див как Тина Кароль и Оля Полякова:

"Браво, Лесюня! Давно ждала твой новый хит! Это именно то, что нужно сейчас! Слава Украине. Слава ВСУ";

"Это круто! Спасибо за моральную поддержку! Сергей Дмитриевич прав, вам стоит только захотеть, и вы станете звездой номер один среди наших певиц! Полякова и Кароль, вам пора поджать булки";

"Леся Ивановна, вы открылись для меня с новой стороны. Браво! Первый раз слышу ваш голос в песне. У вас очень хороший голос. Да и вы очень талантливая девушка. Спасибо вам за ваше творчество";

"На сцене кого только нет, а такой чувственный харизматический голос прятали от нас столько времени";

"Это то, что надо, твои песни дают настроение даже в такое время. Спасибо, уже в плейлисте. Победа за нами".

Следует напомнить, что еще в марте Леся Никитюк выпустила песню-троллинг российской пропаганды – "Сіла птаха" о "биологическом оружии" в Украине, которое делает детей похожими на Бандеру и стирает из памяти русский язык. Потом она заколабила со Степаном Гигой – перепела его хит "Цей сон", а на пару из Jerry Heil постебала россиян, бегущих от "хлопков" в Крыму – "Душевно, по-домашнему".

Однако в репертуаре телеведущей не только саркастические песни. В июле она выпустила чувственный трек "Блакитні очі", который посвятила погибшему другу Денису Рихтеру. Он погиб в Луганской области.