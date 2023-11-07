"Плачу всю дорогу": Леся Нікітюк повідомила про горе в родині
Джерело:Леся Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила про втрату в родині. Виявилося, що померла її бабуся. Зірка зі сльозами на очах відвідала рідне село близької людини.
Про смерть бабусі Нікітюк повідомила в інстаграмі. Телеведуча показала спільне фото з нею.
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Померла бабуся Лесі Нікітюк
Зіркова ведуча поділилася з підписниками сумною новиною. 7 листопада померла її бабуся Марія. Нікітюк показала спільне фото з нею та додала смайлик у вигляді розбитого серця.
Леся Нікітюк з бабусею / Фото з її інстаграм-сторіс
Леся разом з рідними одразу поїхала в село, де жила пані Марія.
Сьогодні з'їхалися в наше рідне село всі родичі, діти, онуки, щоб попрощатися з бабусею.. Вона пережила Голодомор, війну... Моя бабуся дуже любила булочки з маком... Тож, не забувайте про своїх рідних, привозьте їм смаколики,
– сказала Нікітюк.
Побачивши, що пані Марія весь цей час зберігала на підвіконні буклет з онучкою, Леся розплакалася.
Нікітюк приїхала попрощатися з бабусею / Скриншот з її інстаграму
Вона також показала в інстаграмі кадри знайомої місцевості, зокрема школи, де вчився тато Нікітюк, двори та хату, куди Леся приїжджала до бабусі.
Леся Нікітюк показала кадри з села, де жила бабуся / Скриншот з її інстаграму
Леся Нікітюк має близькі стосунки з батьками
- Раніше Леся Нікітюк замилувала мережу рідкісним фото з татом Іваном, який мешкає у Хмельницькому. Помітно, що стосунки з батьком у неї дуже теплі. Вона навіть вигадала йому псевдонім – Ів-сент-Іван.
- А за кілька тижнів телеведуча показала і свою маму Катерину. Зірка зустрілася з нею в Ірпені, де жінка проходила лікування. Цікаво, що маму Нікітюк ніжно називає Кет.
- Додамо, що Великдень Леся святкувала разом зі своїми племінницями, які за її прикладом одягнули хустки. Вони разом сходили до церкви та посвятили пасху.