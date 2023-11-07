О смерти бабушки Никитюк сообщила в инстаграме. Телеведущая показала совместное фото с ней.
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Умерла бабушка Леси Никитюк
Звездная ведущая поделилась с подписчиками печальной новостью. 7 ноября умерла ее бабушка Мария. Никитюк показала совместное фото с ней и добавила смайлик в виде разбитого сердца.
Леся Никитюк с бабушкой / Фото с ее инстаграм-сторис
Леся вместе с родными сразу поехала в село, где жила Мария.
Сегодня съехались в нашу родную деревню все родственники, дети, внуки, чтобы попрощаться с бабушкой. Она пережила голодомор, войну... Моя бабушка очень любила булочки с маком... Поэтому, не забывайте о своих родных, привозите им вкусняшки,
– сказала Никитюк.
Увидев, что Мария все это время хранила на подоконнике буклет с внучкой, Леся расплакалась.
Никитюк приехала попрощаться с бабушкой / Скриншот с ее инстаграма
Она также показала в инстаграме кадры знакомой местности, в том числе школы, где учился папа Никитюк, дворы и дом, куда Леся приезжала к бабушке.
Леся Никитюк показала кадры из села, где жила бабушка / Скриншот с ее инстаграма
Леся Никитюк имеет близкие отношения с родителями
- Ранее Леся Никитюк восхищала сеть редким фото с папой Иваном, проживающего в Хмельницком. Примечательно, что отношения с отцом у нее очень теплые. Она даже придумала ему псевдоним – Ив-сент-Иоанн.
- А через несколько недель телеведущая показала и свою маму Екатерину. Звезда встретилась с ней в Ирпене, где женщина проходила лечение. Любопытно, что маму Никитюк нежно называет Кэт.
- Добавим, что Пасха Леся праздновала вместе со своими племянницами, которые по ее примеру надели платки. Они вместе сходили в церковь и посвятили пасху.