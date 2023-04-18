Нагадаємо, що у своєму Instagram Нікітюк оприлюднила серію фото з церкви. Вона навіть розповіла, як з неї пожартував священник, який освячував паску.

Цікаво Ольга Сумська зізналася, чи привітала її донька з Москви з Великоднем

Що не сподобалося хейтерам

На одному з фото Нікітюк показалася разом із маленькими дівчатками, які за її прикладом одягнули хустки. Деякі шанувальники причепилися до того, що діти в хусточках.

"Почитала коментарі під останнім постом, де я сходила до церкви з дітьми, мамою, кумою. Ми посвятили паску, і хтось причепився до того, що мої діти в хустках", – сказала Леся.



Леся Нікітюк з родичами / Фото з її інстаграму

Як Нікітюк відповіла хейтерам

Проте ведучу це розізлило, вона швидко поставила хейтерів на місце.

Яка вам різниця, що зав’язали собі на голову мої діти? Вони побачили, що я в хустці, і собі захотіли,

– відрізала Нікітюк.

Вона закликала людей бути світлішими. За її словами, зараз всім важко, проте своїх співгромадян точно чіпати не варто.

"Хочеться бруду якогось, десь підлити масла у вогонь. Не потрібно до своїх. Потрібно триматися і бути людьми, оскільки ми якраз таки люди, нелюди ви знаєте де", – додала Леся.

Деякі фанати Лесі Нікітюк підтримали зірку в коментарях:

"Для тих, хто задає ну дуже дикі питання...А чим ще жінки покривають голову ,коли йдуть до храм? Це прекрасний елемент одягу української жінки! Дяка Богу що сучасні дівчата та жінки не забувають про це".

"До чого світ котиться, вже і хустку одягнути не можна. Як мінімум, це гарно! А максимум – давайте всі традиції, закони відмінимо, тільки б посваритися один з одним".

"Які ж ви красуні, милі дівчатка України!"

До слова, акторка Наталка Денисенко також показала, як святила паску разом з чоловіком-військовим, якого відпустили на кілька днів з передової. Зірка опублікувала милі фото та зворушливо привітала українців з Великоднем.