Про смерть бабусі Нікітюк повідомила в інстаграмі. Телеведуча показала спільне фото з нею.

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Померла бабуся Лесі Нікітюк

Зіркова ведуча поділилася з підписниками сумною новиною. 7 листопада померла її бабуся Марія. Нікітюк показала спільне фото з нею та додала смайлик у вигляді розбитого серця.



Леся Нікітюк з бабусею / Фото з її інстаграм-сторіс

Леся разом з рідними одразу поїхала в село, де жила пані Марія.

Сьогодні з'їхалися в наше рідне село всі родичі, діти, онуки, щоб попрощатися з бабусею.. Вона пережила Голодомор, війну... Моя бабуся дуже любила булочки з маком... Тож, не забувайте про своїх рідних, привозьте їм смаколики,

– сказала Нікітюк.

Побачивши, що пані Марія весь цей час зберігала на підвіконні буклет з онучкою, Леся розплакалася.



Нікітюк приїхала попрощатися з бабусею / Скриншот з її інстаграму

Вона також показала в інстаграмі кадри знайомої місцевості, зокрема школи, де вчився тато Нікітюк, двори та хату, куди Леся приїжджала до бабусі.

Леся Нікітюк показала кадри з села, де жила Бабуся / Скриншот з її інстаграму

Леся Нікітюк має близькі стосунки з батьками