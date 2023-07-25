Нагадаємо, що днями Леся Нікітюк показала рідкісне фото з татом Іваном, який мешкає у Хмельницькому. Помітно, що стосунки з татом у неї теплі, вона навіть вигадала йому псевдонім – Ів-сент-Іван.

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Леся Нікітюк зустрілася з мамою

Тепер Нікітюк показала в Інстаграм-сторіс свою маму, яку вона ніжно називає Кет.



Лесі Нікітюк з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс

Телеведуча зустріла Катерину Петрівну піснею. Ведуча заспівала їй такі слова: "Біда не в тій, що ти мене не любиш, біда – що я тебе не можу розлюбити". Нікітюк пожартувала, що "мама її не любить", бо просила нічого їй не везти.



Мама Лесі Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Що саме робить мама Лесі Нікітюк в Ірпені – невідомо, адже сама вона з Хмельницька. Схоже, мама зірки проходить там лікування, адже телеведуча на відео запитала її про уколи.

Нікітюк відвідала пам'ятну стелу Паші Лі

Будучи в Ірпені, ведуча не змогла не прийти до пам'ятної стели Паши Лі. Її встановили 1 березня у парку – на перетині вулиць Пушкінської та Університетської. Водночас самого актора поховали у Ворохті на Івано-Франківщині, де проживає його матір.



Леся Нікітюк відвідала стелу Паші Лі / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що український актор Павло Лі став першим медійним обличчям, який загинув через війну в Україні. Спочатку була інформація, що він нібито допомагав цивільним евакуюватись з Ірпеня і свій бронежилет віддав людям, через що у нього потрапили кулі.

Але згодом мама Павла розвіяла чутки і сказала, що він загинув 6 березня не як військовий, а їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами. Коли вони повернули на одну з вулиць, авто потрапило під обстріл російських солдатів.