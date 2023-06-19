У неділю, 18 червня, українські знаменитості засипали соцмережі привітаннями з Днем батька. До чуттєвого флешмобу долучилася й Леся Нікітюк. Вона показала рідкісне фото з татом Іваном, який мешкає у Хмельницькому.

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Фото Лесі Нікітюк з батьком

Якщо племінниці та мама Кет, як її ніжно називає телеведуча, часто з'являються в її інстаграмі, то батько Іван Іванович – вкрай рідко. Нікітюк регулярно приїжджає в рідний Хмельницький з Києва, тож, судячи з усього, стосунки з татом у неї теж теплі. Вона навіть вигадала йому псевдонім, як і мамі – Ів-сент-Іван. Схоже, це від французького дому високої моди Yves Saint Laurent.

У День батька знаменитість запостила у сторіс фото з татом, на якому обіймає його ззаду, а він тримає її за руку. На цьому рідкісному кадрі Нікітюк усміхнена й без макіяжу.

Ів-сент-Іван, з твоїм днем! Ти найкращий батько,

– з любов'ю підписала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк з батьком / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

До речі, два роки тому, у червні 2021, батьки Лесі Нікітюк святкували рубінове весілля – 40 річницю шлюбу. З цієї нагоди зіркова донька приїхала у Хмельницький і влаштувала їм романтичне побачення з вином і свічками. Вона пишається міцним союзом батьків, бо вони нібито "40 років разом у горі й радості, у бідності й не дуже багатстві".