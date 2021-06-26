Українські зірки не оминули увагою наймасштабніший джазовий фестиваль країни. Манить приїхати на Leopolis Jazz Fest 2021 те, що це перша подія від початку пандемії коронавірусу, на якій можна перебувати без захисних масок, адже всі відвідувачі та персонал фестивалю проходять тестування на COVID-19.

До теми Leopolis Jazz Fest 2021: концерт найочікуванішого хедлайнера SEAL та запальні танці

Зірки на другому дні Leopolis Jazz Fest 2021

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Знамените подружжя прилетіло до Львова в час потужної зливи та грози, які були напередодні концертів Leopolis Jazz Fest 2021. Закохані оприлюднили селфі з літака та зізналися, що через погодні умови літаком кидало як метеликом. Однак після всіх випробувань Юрій та Катерина все-таки потрапили до головної сцени фестивалю.

Вагітна Осадча не лише насолоджувалася джазовою музикою, а й працювала. Вона зняла декілька сюжетів для програми "Світське життя". Зокрема поспілкувалася з найочікуванішим хедлайнером фестивалю, володарем чотирьох Греммі – SEAL.



Катя Осадча на Leopolis Jazz Fest 2021 / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої



Катя Осадча на Leopolis Jazz Fest 2021 / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої

Юрій Горбунов отримував задоволення від концерту і ділився з підписниками в інстаграмі найяскравішими моментами з виступу SEAL.

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KAZKA

Гурт KAZKA також приїхав на концерти джазового фестивалю. Колектив в інстаграм-сторіз поширював короткі відео з виступу SEAL, а солістка Олександра Заріцька ще встигла поспілкуватися з ведучою Катею Осадчою.



Олександра Заріцька та Катя Осадча / Фото 24 каналу

Наталка Карпа

Українська співачка з задоволенням побувала на другому дні джазового фестивалю. В інстаграм-сторіз Наталка зазначала, що територія облаштована дуже атмосферно та красиво. Звісно, що артистка не залишила без уваги концерт хедлайнера SEAL.

"Це любов", – коротко підписала виконавиця короткий ролик.



Наталка Карпа на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Наталки Карпи

Євген Ковтуненко

Учасник реаліті-шоу "Холостячка", юрист і блогер Євген Ковтуненко вперше побував на джазовому фестивалі. В особистому блозі він зізнався, що неочікувано для нього самого йому дуже сподобався джаз.

Фестиваль, від якого я в захваті! Схоже, я люблю джаз! Завжди дивлюся на живі гурти з захопленням. Але ці музиканти мене просто підкорили!

– підписав Євген короткий ролик.



Євген Ковтуненко на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Євгена Ковтуненка

Тетяна Литвинова

Телеведуча та кулінар була на відкритті ювілейного фестивалю й не змогла пропустити другий день та виступ неймовірного SEAL. Враженнями вона ділилася в інстаграм-сторіз.



Тетяна Литвинова на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Тетяни Литвинової